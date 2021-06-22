ضبط 26 ألف لتر منظفات صناعية مجهولة المصدر بمخزن بالقاهرة (صور)

ضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ، المدير المسئول عن مخزن مطهرات ومنظفات تابع لإحدى شركات الاستيراد والتصدير في منطقة البساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وكشفت مباحث التموين أن المدير استغله في تخزين كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد التفتيش عثر بداخل المخزن على 26,350 لتر مطهرات ومنظفات صناعية أنواع مختلفة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 3000 عبوة فارغة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لا سيما جرائم الغش التجاري.