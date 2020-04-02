ضبط 255 ألف قطعة مستلزمات طبية بمخزن للأدوية بالإسكندرية (صور)

بعد حجبها عن السوق لرفع قيمتها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مخزن للأدوية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية وبداخله 255 ألفًا و160 قطعة مستلزمات طبية، بعد حجبها عن السوق لرفع قيمتها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وألقت القبض على المدير المسئول.

أكدت الواقعة تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية.

وأوضحت أن المدير المسئول عن مخزن للأدوية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، أقدم على تخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن ذلك بقصد حجبها عن التداول، وإنقاص المعروض منها، لرفع قيمتها دون مبرر مستغلاً الظروف الراهنة، وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه.

وضبطت أجهزة الأمن المدير المسئول عنه، وعُثر بداخل المخزن على 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة، عبارة عن كمامات، مطهرات، قفازات، سرنجات، مستلزمات أسنان، أجهزة محلول، قطن طبي.

وبمواجهة المدير المسئول، أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، واتخذت ضده الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.