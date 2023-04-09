ضبط 251 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق في رمضان خلال يوم

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن ضبط وتحرير 251 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق الوزاري ضمن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات خلال 24 ساعة، خلال حملات تطبيق المواعيد المقرر تطبيقها في شهر رمضان.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

ومواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية، داخل الكتل السكنية في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر ستكون في العاشرة مساءً.

وحددت مواعيد غلاق المحلات التجارية والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر لهذا العام، ستكون يوميًا من الساعة الثانية صباحًا مع استمرار خدمة «تيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وحددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان المبارك، وأعلنت عن عقوبات تصل إلى الغلق ثم إلغاء الترخيص في حالة عدم الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان 2023.