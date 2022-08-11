ضبط 25 طن دواجن وأعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة والجيزة

أحبطت أجهزة الأمن، محاولة بيع 19 طن دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 أطنان أعلاف حيوانية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أن المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، لحيازة كميات من السلع الغذائية “مجهولة المصدر”، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته 19,740 طن دواجن كاملة، مقطعات دواجن، بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

وعلى صعيد آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسئول عن مخزن أعلاف بمنطقة مدينة نصر، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من أعلاف الحيوانات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 6,825 طن أعلاف حيوانية، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، أن تاجر مستحضرات تجميل -مقيم بمحافظة الجيزة- بإدارة مخزن ملكه “بدون ترخيص”، واستغلاله في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل باستخدام خامات “مجهولة المصدر”، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومقلدة لماركات عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المخزن المشار إليه وضبطه، كما عُثر بداخل المخزن على 92٫400 ألف عبوة لمستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.