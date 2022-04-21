ضبط 2,5 طن دواجن مجمدة فاسدة داخل مخزن مستشفى في الأقصر

شن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر ، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق دائرة مركز شرطة أرمنت بمحافظة.

وخلالها تمكن من المرور على إحدى المستشفيات، وبفحص المطبخ والتقابل مع المسئول عن المخزن عُثر بداخل الثلاجة على 1800 دجاجة مجمدة بأوزان 2٫5 طن متغيرة الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها.