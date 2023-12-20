ضبط 25 ألف كتاب تعليمي خارجي مطبوعة بدون تفويض بالغربية

ضبط قطاع الشرطة المتخصصة 25 ألف كتاب تعليمي خارجي لمراحل تعليمية مختلفة، بعد طباعتها بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مخزن في محافظة الغربية.



كان قطاع الشرطة المتخصصة، قد كشف ارتكاب مالك مخزن -كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية- بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالكه، وبالتفتيش في حضوره عثر على 25 ألف كتاب تعليمي لمراحل تعليمية مختلفة، بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.