ضبط 24.5 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في القاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل بمنطقة المطرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية.

وعثر داخل المخزن على 24502 عبوة مستحضرات تجميل، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.