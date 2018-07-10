ضبط 24 مخالفة تموينية بمحال ومخابز مطروح والضبعة

معتز محمودأعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح عن قيام حملة تموينية بناء علي توجيهات اللواء أبو زيد محافظ مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة علي الاسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينتي مرسي مطروح والضبعة أسفرت عن ضبط 24 مخالفة تموينية. وأضاف مدير التموين أنه تم ق

معتز محمود

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح عن قيام حملة تموينية بناء علي توجيهات اللواء أبو زيد محافظ مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة علي الاسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينتي مرسي مطروح والضبعة أسفرت عن ضبط 24 مخالفة تموينية.



وأضاف مدير التموين أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على مواصلة الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية،

مؤكدا أن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار والمخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.