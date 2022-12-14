ضبط 228 طن أرز شعير و18 طن ردة في حملات لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة لمراقبة عملية تداول محصول الأرز الشعير بالمحافظات، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأعلاف والردة وكافة مستلزمات الأعلاف، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز.

قالت المصادر، إن الحملات استهدفت كافة مضارب الأرز ومحال بيع الأعلاف بكافة مشتملاتها لمراقبة توافر الأسعار المعلنة على السلع ومدى التزام التجار بها، بالإضافة إلى متابعة عملية تداول الأرز الشعير.

أضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 228 طن من محصول الأرز الشعير، خلال تداولة من محافظة لأخرى دون وجود ما يفيد من التموين بنقل تلك الكميات، لافتة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرارا بشأنها.

وأشارت إلى أنه 18 طن ردة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بحوزة عددا من محال بيع مستلزمات الأعلاف، إذ تم تحرير المحاضر اللازمة بتهمة السلوك الخادع والتي تصل غرامته إلى 2 مليون جنيه.

أكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء لكافة الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999.