ضبط 22 مسجل خطر.. نتائج حملة أمنية في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركزي شرطة صدفا، الغنايم بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية، 7 بنادق خرطوش، 10 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبحوزة 26 متهمًا لـ22 منهم معلومات جنائية.

وضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

ونفذت 510 أحكام قضائية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.