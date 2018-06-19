ضبط 22 مخالفة لمحطات الوقود بمطروح

معتز محمود أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، قيام حملة تموينية بناء على توجيهات اللواء أبوزيد محافظ مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة على محطات الوقود بمدن المحافظة الثمانية خلال فترة عيد الفطر. وأسفرت الحملة التموينية عن…

معتز محمود

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، قيام حملة تموينية بناء على توجيهات اللواء أبوزيد محافظ مطروح، من مفتشي إدارة الرقابة على محطات الوقود بمدن المحافظة الثمانية خلال فترة عيد الفطر.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 22 مخالفة لمحطات الوقود المخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية ببعض محطات الوقود ومخالفات توقف عن الإنتاج بدون عذر أو أذن مسبق ببعض المخابز ومخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل بمستودع بوتاجاز ومخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن

وأضاف مدير التموين بانه تم قيد المحاضر باقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وتهيب مديرية التموين المواطنين بأنه في حالة وجود أي شكوى من المواطنين يتم الإبلاغ فورا على رقم المديرية 0464932009.

ومن جانبه اكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية.

وشدد محافظ مطروح علي ضرورة الدفع بحملات علي محطات الوقود للتأكد من أرصدة المواد البترولية بانواعها خاصة مع الاقبال الكبير التي تشهده المحافظة خلال فصل الصيف

وأضاف بأن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.