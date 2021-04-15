اقتصاد وأسواق

ضبط 22 مخالفة في حملة تموينة بمطروح

17 مخالفة مدينتى الحمام وبرانى
معتز محمود 11:56 م, الخميس, 15 أبريل 21 11:56 م, الخميس, 15 أبريل 21

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نظمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينة مرسى مطروح وضبط 22 مخالفة، استمرارا لتكثيف حملات التفتيش مع حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الإقبال على المعروض من السلع.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة والرقابة المستمرة على الأسواق والاطمئنان على توافر المعروض من السلع وسلامته ومنع أى تجاوزات.

وقال حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح إن الحملة التموينية بمدينة مرسى مطروح على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية تمكنت من ضبط 22 مخالفة منها مخالفتان إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمخبز ومخالفة بيع بأعلى من السعر المقرر للسجائر.

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إضافة إلى مخالفة عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مخابز بلدية)، و11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومخالفة عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش داخل المخبز وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

يأتى ذلك بعد قيام مديرية التموين بمطروح، بشن الحملة التموينية بمدينتى الحمام وبرانى على الأسواق و المحال التجارية والمخابز البلدية والمحال التجارية تمكنت من ضبط إجمالي 17 مخالفة منها:

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5 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة، و6 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية)، ومخالفة عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ( مخابز بلدية)، و4 مخالفات عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومخالفة تموينية أخري وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم وزيادة إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية، مع الوقوف علي توافر وسلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكيد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.

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بقلم معتز محمود

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