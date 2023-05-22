ضبط 22 محل ألعاب إلكترونية غير مرخص ومركز زيوت سيارات يجمّع السولار بالقليوبية والقاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، حملة أمنية استهدفت دوائر أقسام ومراكز شرطة أول العبور والقناطر الخيرية وأول وثان شبرا الخيمة والخصوص والخانكة وقليوب وبنها وطوخ وكفر شكر، وأسفرت جهودها عن ضبط 22 محل ألعاب إلكترونية بدون ترخيص، وضبط القائمين على إدارتها.

جا ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط القائمين على إدارة محال الألعاب الإلكترونية بدون ترخيص.

على جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على المسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات في منطقة المرج، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المُدعم بالمركز عمله، وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأسفر التفتيش عن العثور بداخل المركز على 600 لتر سولار مُدعم، وبمواجهته اعترف بتجميع السولار من محطات الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بقصد الربح.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.