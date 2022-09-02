ضبط 22 محاولة تهرب جمركي فى ميناء سفاجا

تمكنت إدارة الحركة بالوردية الثانية بجمارك سفاجا برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 22 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ22 راكبًا قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود طبنجة وتليسكوب بندقية و13 سلاح أبيض و150 قرص ڤيڤادول المخدر و30 علبة سجائر إلكترونية و40 هاتف محمول ماركة آيفون 13 و سامسونج وأوبو و 4 آيباد ماركة آبل و 6 ساعة سمارت ماركة آبل و 9 بلاي ستيشن 4 و5 بلاي ستيشن 5 و 20 وحدة تحكم بلاي ستيشن ( أذرعة ) و 20 سماعة صب ماركة JBL و 161 كيلو غذاء طيور و 34 كيلو غذاء ملكات النحل و 1696 قطعة مستحضرات تجميل و225 زجاجة عطر و 558 قطعة غيار سيارات جديدة و 265 قطعة غيار تكييف مركزي و 1350 قطعة ملابس رياضية جديدة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و362 ألفًا و106 جنيهات، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 22 محضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد ، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.