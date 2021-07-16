ضبط 22 طن دواجن منتهية الصلاحية بمجزر في الشرقية (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 22 طن تقريبًا، بحوزة صاحب مجزر دواجن -كائن بدائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات حيازته كميات كبيرة من منتجات الدواجن والتي تنبعث منها روائح كريهة، وإعادة تدويرها بالفرم واستخدامها كمنتج مثل “البرجر، اللانشون” والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.