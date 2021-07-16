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ضبط 22 طن دواجن منتهية الصلاحية بمجزر في الشرقية (صور)

واتخذت الإجراءات القانونية.
أماني عوض 1:22 ص, السبت, 17 يوليو 21 1:22 ص, السبت, 17 يوليو 21

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 22 طن تقريبًا، بحوزة صاحب مجزر دواجن -كائن بدائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات حيازته كميات كبيرة من منتجات الدواجن والتي تنبعث منها روائح كريهة، وإعادة تدويرها بالفرم واستخدامها كمنتج مثل “البرجر، اللانشون” والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين.

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وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما حيازة السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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