ضبط 22 طن أرز و25 طن ملح و4 أطنان سكر في حملات لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بكافة الأفرع التابعة له على مستوى محافظات الجمهورية، حملات مكبرة على مضارب الأرز ومخازن السكر والملح بالتعاون مع التموين والصحة والحكم المحلي.

قالت مصادر مسوؤلة في جهاز حماية المستهلك، إن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأرز الأبيض والشعير والملح والسكر، لافتة إلى أنه تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

أضافت المصادر لـ«المال»، أنه تم ضبط 15 أرز شعير غير مصرح بنقلها بين المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 7 طن أرز بدون فواتير تدل على مصادرهم، لافتة إلى أنه خلال الحملات تبين لأعضاء الجهاز عدم وجود أي مستندات تفيد بنقل الأرز من منطقة لأخرى.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 4 طن سكر مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرهم، بالإضافة إلى ضبط 25 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدامي.

أكدت المصادر أن الحملات التي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومضارب الأرز، بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة الاعلان عن الأسعار.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين أصدر توجيهاته لمديري أفرع الجهاز في المحافظات بالمرور والنزول إلى الأسواق لمتابعة إعلان التجار عن الأسعار في مكان واضح للمستهلكين تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين في حال عدم وجود السعر معلن على السلعة من خلال مأموري الضبط القضائي التابعة لجهاز حماية المستهلك والمتواجد على رأس الحملات.