ضبط 21.5 طن مخللات غير صالحة في حملة لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية بسياراتهم المخصصة من الجهاز شنوا حملات تفتيشية على مصانع المخللات في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مدريات الصحة والتموين وسلامة الغذاء في المحافظات.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط 20 طن جزر مخلل مجهول المصدر ولا يصلح للاستخدام الآدامي مجهز لتوزيعه على التجار والمحال التجارية لبيعه على أنه صالح للمواطنين، لافتة إلى أنه تم ضبط 10.5 أطنان فلفل مخلل غير صالح للاستهلاك الآدامي داخل إحدى المصانع في المناطق المخصصة لصناعة المخلل.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 750 كيلو جرام ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدامي داخل إحدى المصانع ويتم استخدامة في صناعة المخللات، لافتة إلى أنه تم ضبط 200 كيلو جبن رومي ولانشون و34 لتر مياه وعصائر وتم إعدمهم لعدم صلاحيتهم للاستلاك الآدامي.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.