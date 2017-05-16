ضبط 21 هاربًا في شمال سيناء

وكالات:
تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 21 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، في إطار الإجراءات والحملات الأمنية المكثفة، وتم احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأعلن مصدر أمني، الثلاثاء، أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 10 من المحكوم عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و6 في قضايا جنح الحبس المستأنف، و5 في قضايا جنح الغرامات، لافتاً إلى أن الحملة الأمنية تأتي في إطار خطة مديرية الأمن للتصدي للجريمة بشتى صورها واستهداف وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية والمطلوبين أمنياً.