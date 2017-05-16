ضبط 21 هاربًا في شمال سيناء

وكالات:تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 21 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، في إطار الإجراءات والحملات الأمنية المكثفة، وتم احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.وأعلن مصدر أمني، الثلاثاء، أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 10 من المحكوم عليهم في قضا

وكالات:

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 21 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، في إطار الإجراءات والحملات الأمنية المكثفة، وتم احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.



