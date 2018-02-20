ضبط 21 مخالفة تموينية متنوعة بمرسى مطروح

معتز محمود أعلن السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح عن قيام حملة تموينية مفاجئة بناءً على توجيهات محافظ مطروح من مفتشي الرقابة التموينية علي أسواق مدينة مرسى مطروح، حيث تم ضبط عدد 21 مخالفة تموينية وتضمنت مخالفات بعض المخابز البلدية عبارة عن (إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أ

معتز محمود



أعلن السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح عن قيام حملة تموينية مفاجئة بناءً على توجيهات محافظ مطروح من مفتشي الرقابة التموينية علي أسواق مدينة مرسى مطروح، حيث تم ضبط عدد 21 مخالفة تموينية

وتضمنت مخالفات بعض المخابز البلدية عبارة عن (إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو مواعيد التشغيل بالمخبز ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة بالمخبز) ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ومخالفات بيع كروت شحن موبايل بأزيد من السعر المقرر.

وأضاف مدير التموين: تم قيد المحاضر بقسم الشرطة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

من جانبه أشاد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بدور مفتشي التموين وأجهزة الرقابة المعنية بضبط المخالفات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ مطروح أن أجهزة الرقابة والتفتيش سوف تواصل الحملات المفاجئة علي المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لفرض اللوائح والقوانين المنظمة من الدولة وضبط المخالفين لهذه القوانين.