ضبط 201 قطعة أثرية قبل بيعها في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 201 قطعة يشتبه في أثريتها بمحافظة الجيزة، ضمن مواصلة التصدي الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية.

كانت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار، قد وردت مفادها أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- يتاجر في القطع الأثرية وتردده على منطقة الهرم بمحافظة الجيزة لمقابلة شخص لإتمام عملية شراء قطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهداف المذكور وضبطه أثناء استقلال سيارة خاص به، بمنطقة حدائق الأهرام قيادة سائق -مقيم بمحافظة الغربية- أثناء اتمام عملية بيع وشراء (قطع يُشتبه فى أثريتها)، مع أحد عملائه -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة- وضبط بحوزة الأخير مبلغ مالي قدره “مليون وخمسمائة ألف جنيه”.

وبتفتيش السيارة المشار إليه عُثر على 201 قطعة يُشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بأن المبلغ المالي خاص به دفعه للمتهم الثاني، نظير الحصول على القطع المضبوطة واعترف الثاني بقيامه بالإتجار في القطع الأثرية المضبوطة.

واعترف قائد السيارة بعلمه بواقعة البيع والشراء، وأن دوره قيادة السيارة المضبوطة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد، والعمل على مكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.