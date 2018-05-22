ضبط 200 ألف دولار بأسوان في قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى

أ ش أ نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بحجم تعاملات ٢٠٠ ألف دولار أمريكي . كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قد أكدت قيام شخص حاصل على دبلوم - ومقيم بأسوان .. بممارسة نشاط

أ ش أ



نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بحجم تعاملات ٢٠٠ ألف دولار أمريكي .

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قد أكدت قيام شخص حاصل على دبلوم – ومقيم بأسوان .. بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وأوضحت أنه الاتجار تم خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز أسوان واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية

وأشارت إلى أنه عقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدال العملات الأجنبية من البنوك المختلفة عقب شرائها من راغبى بيعها بسعر أقل من سعر الصرف والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله، اعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 200 ألف دولار أمريكى و150 ألف ريال سعودي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

