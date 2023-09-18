ضبط 20 ألف عبوة سجائر محجوبة عن الأسواق في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر أدخنة في محافظة الأقصر وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة، لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر، قد أكدت أن تاجر أدخنة -مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر- يدير مخزنًا لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.