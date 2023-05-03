ضبط 2.5 أطنان كلور وألبان ولحوم فاسدة في حملة لـ«حماية المستهلك» بالمنيا والبحيرة

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك في محافظتي المنيا والبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمحال المخصصة لبيع اللحوم والدواجن والمنظفات للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أسفرت الحملات أسفرت عن ضبط 12 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدامي، بالإضافة إلى ضبط 15 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدامي في محافظة البحيرة، لافتة إلى أنه تم ضبط 1250 كيلو كلور خام مجهول المصدر بالإضافة إلى ضبط 650 كيلو غراء حمص بدون فواتير ومجهول المصدر في المنيا.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 1200 لتر ألبان مشكوك في صلاحيتها للاستخدام الآدامي بالإضافة إلى إعدام 40 لتر عصائر بها تغير في الخواص الطبيعية في المنيا، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.