ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في الجيزة خلال أسبوع

أكد تقرير صادر عن مديرية الطب البيطري بالجيزة التابعة لهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش بالمديرية تمكنت من ضبط 2 طن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية خلال أسبوع واحد، وذلك بعد إصدار تعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع لحوم.

وذكر التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن الحملات تمكنت من ضبط هذه الكميات من اللحوم المذبوحة والدواجن ومقطعات الدواجن الفاسدة والأسماك للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير فى صفاتها.

وأضاف التقرير أن إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم لتلك الكميات 15 محضرا في الفتـرة من 29 فبراير حتى 7 مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات .

وأشار التقرير إلي أن المديرية تقوم بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها للمستهلك بصورة صحية وآمنة.

وأظهر أن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 3352 رأس من الماشية داخل المجازر، فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 220704 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة للمستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.