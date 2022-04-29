ضبط 2 طن شيكولاته مجهولة داخل مصنع غير مرخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الشيكولاتة في منطقة المرج بالقاهرة، وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية “شيكولاتة” مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات إنتاج ومدة صلاحية “على خلاف الحقيقة”، وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 1٫750 طن “شيكولاتة” سائلة، 425 كيلو جرام زبدة كاكاو، 420 كيلو جرام مواد غذائية أخرى “منتهية الصلاحية”، 275 كيلو جرام لبن “بودرة”، 250 كيلو جرام سكر، 175 كيلو جرام ملح ليمون، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.