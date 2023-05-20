ضبط 2 طن سماد مدعم للبيع خارج الجهات الحكومية خلال حملات لحماية المستهلك بالمنيا

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في المنيا، حملات مكثفة على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر، بالإضافة إلى عدم تداول أي منتجات حكومية خارج أماكنها.

قالت مصادر داخل الفرع، إن الحملات استهدفت بعض المحال المخصصة لبيع الأسمدة داخل نطاق المحافظة بالتعاون مع مدرية الزراعة والإدارات الزراعية والجمعيات للتأكد من عدم وجود أي أسمدة تابعة للجهات الحكومية داخل المحال الخاصة لبيعها للمزارعين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2 طن سماد مدعم معروض للبيع خارج الجهات الحكومية ومتواجد داخل عدد من المحال التجارية، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 104 خراطيش سجائر كيلوباترا للبيع بأزيد من السعر المعلن بما يقارب 1040 علبة سجائر.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالإضافة إلى التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرارا بشأنها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لعدم ترك أي مساحة للتجار بالتلاعب بأسعار السلع المعروضة.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.