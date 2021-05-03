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ضبط 2 طن أسماك مملحة فاسدة بمخزن غير مرخص بالجيزة

والقبض على مديره.
أماني عوض 8:05 م, الأثنين, 3 مايو 21 8:05 م, الأثنين, 3 مايو 21

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 2 طن أسماك مملحة داخل مخزن غير مرخص، وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأسفرت جهود مباحث التموين عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسماك المملحة “بدون ترخيص” -كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام.

جاء ذلك بعدما تأكدت من تجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة “رنجة” غير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغت 400 صندوق بإجمالي وزن 2 طن جميعها غير صالحة للاستهلاك، بقصد طرحها للبيع على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري، والعمل على ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والتصدى لجرائم السلع المقلدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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