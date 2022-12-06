ضبط 1951 قضية تسول خلال نوفمبر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول، في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر 2022 عن ضبط 1951 قضية تسول.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وألقت أجهزة البحث الجنائي، القبض على عصابة تستغل الأطفال الأحداث في التسول ، والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية- استغلا الأطفال الأحداث واستوليا على متحصلاتهم كرهًا عنهم، والتنمر عليهم مُتخذان من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.