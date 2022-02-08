ضبط 1950 لتر مواد بترولية داخل مغسلة سيارات في الإسكندرية

داخل إمكان قبل بيعها في السوق السوداء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط المدير المسئول عن مغسلة سيارات -مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة- وذلك لتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة داخل تنكات دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد استخدامها بالمغسلة المشار إليها.

وعثر بحوزته على 1950 لتر من المواد البترولية المدعمة “سولار”، داخل تنكات مجهولة المصدر وبدون مستندات أو فواتير.