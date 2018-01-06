ضبط 194 ألف عبوة مبيدات مخالفة خلال ديسمبر الماضي

الصاوي أحمد:



كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط حوالي 194 ألفا و719 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بمحافظة الدقهلية، خلال ديسمبر الماضي.





وأوضح التقرير أنه تم خلال هذا الشهر المرور على 43 محلا يعمل في الاتجار بالمبيدات بالمحافظة، حيث كشفت الحملات عن وجود 21 محلا غير مرخص، وتم تحرير المحاضر ضد كافة المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.





وشدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.





وأكد الوزير على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلاً عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.