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ضبط 19.9 ألف سائق مخالفًا لقرار الحكومة خلال أسبوع (جراف)

أغلقت 2912 محلًا مخالفًا للمواعيد.
أماني عوض 4:49 م, السبت, 22 أغسطس 20 4:49 م, السبت, 22 أغسطس 20

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 19 ألفًا و918 سائق نقل جماعي، بسبب مخالفتهم قرار الحكومة الخاص بارتداء الكمامات، خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وقالت الداخلية، إن أجهزتها اتخذت الإجراءات القانونية مع السائقين المخالفين مع مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، الصادرة -اليوم السبت- أنها ضبطت 4 أماكن أنشطة تعليمية، تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة.

وحررت أجهزة الداخلية، 215 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وقررت غلق 2912 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق.

وضبطت 6058 قضية تموينية متنوعة بمجال حجب السلع والمستلزمات المتعلقة بأزمة كورونا، ضمن حملات ضبط الأسواق ومحتكري السلع.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات الداخلية بمجال مواجهة انتشار كورونا، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء:

الداخلية: ضبط 309 مخالفين لإيقاف البناء في أسبوع
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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