ضبط 19 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة وضبط الكمامات المجهولة من خلال عدة حملات اليوم فى أحياء محافظة القاهرة

مديرية تموين القاهرة قامت بشن عدد من الحملات اليوم، أسفرت عن ضبط صاحب شركة بالعباسية لحيازته كمامات طبية مجهولة المصدر بغرض البيع وبدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، حيث تم التحفظ على 19 ألف كمامة طبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الشركة .

وأضافت محافظة القاهرة فى بيان ، أن ذلك تنفيذ لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

ضبط 30 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

كما قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة بشن عدة حملات بأحياء مدينة نصر والسيدة زينب وحلوان والوايلى و١٥ مايو أسفرت عن ضبط 30 طن لحوم مجمدة و22 طن دجاج مجمد و 16 طن دقيق و3 طن مخلل و80 كجم لحم مفروم وطن عسل أسود و1000 كجم زبيب و1500 لتر زيت زيتون و900 كجم سمن نباتي و3500 كجم سمك و1750 كجم سكر و2600 كجم لبن بودرة مجهولة المصدر وغير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها.

وقد تم تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر وغش تجارى وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات .

ضبط 440 كيلو كلور و440 ديتول

كما قامت المديرية بضبط محل لبيع المنظفات بالمعصرة لحيازته منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٤٤٠ كجم كلور و٤٤٠ كجم ديتول و٤٤٠ كجم صابون سائل .