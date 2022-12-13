ضبط 1870 عبوة دوائية و1260 علبة سجائر في حملات لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع التموين والصحة وسلامة الغذاء، حملات مكبرة على الصيدليات والمحال التجارية ومعامل تصنيع الألبان، للتأكد من مدى جودة وبيع السلع المقدمة للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

ووفقا للمصادر، فإن الحملات استهدفت عددا من المحال التجارية للتأكد من أسعار السجائر، بالإضافة إلى المرور على عددا من الصيدليات، وكذلك التفتيش على بعض معامل الألبان للتأكد من توافر الشروط القياسية الواجب اتباعها خلال عملية تصنيع الألبان.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 1260 علبة سجائر مجهولة المصدر لدى عددا من التجار، إذ تم تحرير المحاضر اللازمة المتعلقة بالسلوك الخادع والتي تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا 1870 عبوة دوائية داخل إحدى الصيداليات وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدامي في عددا من مصانع تصنيع الألبان.

أكدت المصادر، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات وفقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لضبط الأسعار ومتابعة جودة السلع المقدمة للمستهلكين.

ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999.