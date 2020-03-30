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ضبط 1816 شخصًا و78 سيارة لمخالفتهم قرار حظر التحرك

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 51 دراجة نارية مخالفة، 32 مركبة "توك توك" مخالفة.
أماني عوض 12:34 م, الأثنين, 30 مارس 20 12:34 م, الأثنين, 30 مارس 20

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 1816 شخصًا من المخالفين لقرار حظر التحرك الصادر من مجلس الوزراء الخاص في المواعيد المحددة من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحًا، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر.

وضبطت 78 سيارة مخالفة، 51 دراجة نارية مخالفة، 32 مركبة “توك توك” مخالفة، 83 محل عام مخالف.

يأتي ذلك إدراكًا للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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