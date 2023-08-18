ضبط 180 ألف عبوة سجائر محجوبة عن الأسواق في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المسئول عن مخزن سجائر في منطقة الوايلي بمحافظة القاهرة ، وبحوزته أكثر من 180 ألف عبوة سجائر متنوعة، بتهمة حجبها عن التداول لرفع أسعارها.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن مالك محلات لبيع السجائر ومنتجات التبغ، يدير مخزنًا -كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي- لتخزين كميات كبيرة من السجائر مهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن أمكن ضبط المسئول عنه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على 180500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب بأسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر، وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.