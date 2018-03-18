ضبط 18 مخالفة تموينية بمطروح

معتز محمودأعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء على توجيهات محافظ مطروح.وأضاف ابو اليزيد أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة بمدينة مرسي مطروح تتعلق ببعض المخابز البلدية المخالفة والمحلات ال

معتز محمود

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء على توجيهات محافظ مطروح.

وأضاف ابو اليزيد أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة بمدينة مرسي مطروح تتعلق ببعض المخابز البلدية المخالفة والمحلات التجارية التي تقوم بعرض و بيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

وأشار مدير مديرية التموين بمطروح، إلى أنه تم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.

وأكد ابو اليزيد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .