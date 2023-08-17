ضبط 18 ألف كتاب تعليمي مطبوع بدون تفويض في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 18 ألف كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض، أو تصريح داخل مطبعة في محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة- يطبع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره عثرت على 18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض، أو تصريح بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.