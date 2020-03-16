ضبط 18 ألف قفاز طبي و7 آلاف كمامة حكومية في السوق السوداء بأسيوط

نفذت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية وتكليف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق بين الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي والدكتور مصطفى محمود بالإدارة مع العقيد أحمد أنور مدير مباحث التموين والمقدم محمد الشريف وكيل مباحث التموين وتم ضبط مخزن بمدينة أسيوط غير مرخص ويقوم بالإتجار بالمستلزمات الطبية الحكومية غير مصرح بتداولها إلا داخل المستشفيات الحكومية وإخفائها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء .

وأكد أنه تم ضبط عدد ١٨٨٠٠ جوانتي فحص طبي وعدد ٨١٦ زجاجة كحول تعقيم ٧٠% وعدد ٤٢ عبوة محلول جليسرين وعدد ١٦ زجاجة ديبو كاييين محلول وعدد ٨٠ عبوة محلول معقم للغسيل الجراحي وعدد ٦٧٥٠ كمامات طبية مختلفة الأنواع وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتأكيد وتوجيه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتموين وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية لضبط السوق الدوائية وإحكام السيطرة علي بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكلف محافظ أسيوط في بيان اليوم، بشن حملات لمنع الغش التجارى ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .