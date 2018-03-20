ضبط 18مخالفة تموينية بمطروح

معتز محمود أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء علي توجيهات محافظ مطروح. وأضاف أبو اليزيد أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة بمدينة الضبعة عبارة عن ضبط 1291 مواد غذائية منتهي الص

معتز محمود

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء علي توجيهات محافظ مطروح.

وأضاف أبو اليزيد أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة بمدينة الضبعة عبارة عن ضبط 1291 مواد غذائية منتهي الصلاحية تتعلق ببعض المحلات التجارية المخالفة والمخابز البلدية التي تقوم بعرض و بيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.

وأكد مدير مديرية التموين بمطروح علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .