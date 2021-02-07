ضبط 1714 مخالفة مرورية و58 قضية تموينية في حملات بمطروح

من 27 يناير حتى أول فبراير

شنت مديرية أمن مطروح عدة حملات خلال الفترة من 27 يناير الماضي إلى أول فبراير الجاري، وذلك لفرض السيطرة الأمنية.

يأتى ذلك استمرارا للجهود الأمنية والتنسيق والتعاون بين محافظة مطروح ومديرية أمن مطروح لتحقيق وفرض السيطرة الأمنية، وتطبيق القانون حفاظا على الصالح العام وسلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.

وأسفرت تلك الحملات من مديرية أمن مطروح عن ضبط عدد 58 قضية تموينية ما ببن غلاء اسعار وعدم وجود شهادات صحية وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد، وبيع بأزيد من الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع لحوم بدون غطاء وعدم حمل شهادات صحية.

كما حرر قسم مرافق مطروح 48 محضر إشغال طريق وبائعين متجولين ومحاضر مخالفات بيئيه بالاضافة الى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ( كمامة) وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة لإشغال اكثر من 50% وعدم اعلان عن أسعار.

ضبط 1714 مخالفة مرورية متنوعة

كما تمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الاكمنة المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والاكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط 1714 مخالفة مرورية متنوعة ومخالفات بشأن السير اثناء الحظر تمكنت من ضبط 6 مخالفات.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر للواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والاجهزة الامنية المعاونة على الجهود الامنية المبذولة لتحقيق الامن للمواطن بالشارع المطروحى .