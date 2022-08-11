ضبط 171 ألف كتاب تعليمي خارجي مطبوع بدون تصريح في القاهرة

تمكنت مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية بوزارة الداخلية ، من ضبط 171 ألف كتاب تعليمي خارجي بعد طباعتها بدون تصريح في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، يبيع ويخزن العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدارسية بدون تفويض.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش في حضوره، ضبط 171700 كتاب دراسي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.