ضبط 17 ألف نسخة كتاب تعليمي مطبوعة بدون تفويض في كفرالشيخ

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 17 ألف نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة داخل مكتبة في كفر الشيخ بدون تفويض، من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مالك مكتبة – كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ- يبيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ ، أمكن استهداف المكتبة المشار إليها.

وأمكن ضبط مالك المكتبة المذكور، وبالتفتيش في حضوره عُثر بداخلها على 17000 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.