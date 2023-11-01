ضبط 17 ألف نسخة كتاب أدبي مطبوع بدون تصريح في القاهرة

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 17 ألف نسخة كتاب روائي بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت أن مالك مطبعة -كائنة بدائرة قسم شرطة دارالسلاح بالقاهرة- يطبع العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وباستهداف المطبعة المُشار إليها ضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش في حضوره ضبط 17 ألف نسخة من الكتب الروائية، الأدبية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.