ضبط 17مخالفة تموينية للمخابز والمحال بمطروح

معتز محمودقامت مديرية التموين بمطروح بحملة مكبرة على المخابز البلدية و المحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينتي مرسي مطروح والضبعة لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع. وقام المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، بناء علي توجيهات اللواء ابو زيد محافظ مطروح ،

معتز محمود

قامت مديرية التموين بمطروح بحملة مكبرة على المخابز البلدية و المحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينتي مرسي مطروح والضبعة لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع.

وقام المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح، بناء علي توجيهات اللواء ابو زيد محافظ مطروح ، بتوجيه حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة وإدارة تموين مطروح والضبعة إلى أسواق ومحال ومستودعات ومخابز مدينتي مرسى مطروح والضبعة .

وأسفرت الحملات عن ضبط 17 مخالفة تموينية أبزرها مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز، ومخالفات بيع بأزيد للسجائر وكروت الشحن ومخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين مع المواطنين بالمواد الغذائية.

وأضاف مدير التموين بانه تم قيد المحاضر باقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية

وأكد أنه يتابع بصفة دورية كافة الأرصدة التموينية وهي متوفرة بمخازن الجملة التابعة لمديرية التموين.

وأضاف محافظ مطروح أن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .