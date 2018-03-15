ضبط 16 مخالفة فى حملات تموينية بسيوة

معتز محمود: أعلن السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، عن تنظيم حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينة سيوة، لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية. و أضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تتعلق ببعض المخ

معتز محمود:





أعلن السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، عن تنظيم حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينة سيوة، لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية.



و أضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تتعلق ببعض المخابز البلدية، و رغيف الخبز و مخالفات عرض، و بيع لحوم من دون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات، وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف .



و أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية، لافتا إلى أنه يتابع بصفة دورية كل الأرصدة التموينية، وهي متوفرة بمخازن الجملة التابعة لمديرية التموين .

وأضاف أن الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة، وتضبط المخالفين حرصا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

