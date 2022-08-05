ضبط 16 متهمًا في قضايا غسل الأموال من تجارة المخدرات خلال يوليو (تفاصيل)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 16 شخصًا متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال شهر يوليو الماضي.

واتضح أن بين المقبوض عليهم 9 متهمين لهم معلومات جنائية، وتورطوا في 5 قضايا غسل الأموال، من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال، المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع، لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وشراء العقارات والسيارات والمشاركة في الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 89 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.