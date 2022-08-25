ضبط 15948 قضية.. جهود «الأمن الاقتصادي» خلال يوم

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية عن ضبط 15948 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، بعد تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك ضمن الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

وجاءت نتائج إدارات قطاع الأمن الاقتصادي كالآتي:

تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 2879 قضية متنوعة، بعد شن حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 12748 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 151 قضية فى عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 170 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها: تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.