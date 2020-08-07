الإسكندرية

ضبط 150 مخالفة إشغال طريق في حملات بمدينة مرسى مطروح

ناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بعدم استغلال الأرصفة
معتز محمود 6:33 م, الجمعة, 7 أغسطس 20 6:33 م, الجمعة, 7 أغسطس 20

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أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن ضبط 30 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتحفظ علي 150 حالة تعد على الأرصفة بالمخالفة من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم.

يأتي ذلك استمرارا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

تحرير 633 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم تحرير 633 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ علي أكثر من 975 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة .

وأشار إلى أنه يوميا يتم علي فترتين صباحا ومساء رفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالاضافة الي ازالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة .

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بقلم معتز محمود

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