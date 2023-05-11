ضبط 15 طن أعلاف حيوانية وكابوريا فاسدة في الإسماعيلية (صور)

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الإسماعيلية ، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وضبطت ما يقرب من 15 طن أعلاف حيوانية وكابوريا فاسدة.

وأسفرت جهودها بمجال حماية البيئة “المواد الغذائية”، ومجال حماية الثروة الزراعية “الأعلاف الحيوانية” عن ضبط 5 قضايا، عبارة عن شركتين، 3 مصانع من بينهم أربعة بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 13,898 طن أعلاف حيوانية، 2,100 طن كابوريا مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام.

وكشفت مخالفات إدارة المنشأة بدون ترخيص، عدم وجود سجل الحالة البيئية، التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، عدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية للعاملين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.