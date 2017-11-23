ضبط 15 ألف عبوة سجائر للبيع بأزيد من سعرها

محمد مجدى شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات مكبره استهدفت مخازن ومحال بيع السجائر وضبط جرائم الامتناع عن البيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وقال…

محمد مجدى

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات مكبره استهدفت مخازن ومحال بيع السجائر وضبط جرائم الامتناع عن البيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال اللواء أنور سعيد، إن تلك الحملات كانت خلال يوم أمس الأربعاء فقط، وأسفرت عن ضبط ٣٣ قضية بالمحافظات المختلفة، كما تمكنت من ضبط ٢٢ قضيه أخري بيع أزيد من السعر الرسمي بإجمالي المضبوطات ١٥١٠٣ عبوات وتحررت المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.

وأكد سعيد، أن الإدارة العامة لمباحث التموين، مستمرة في شن الحملات على جميع الأسواق التجارية، سواء كانت سلاسل تجارية، أو محال وأكشاكا لبيع السجائر، وذلك لضبط السوق، ومنع التلاعب في الأسعار والتربح دون وجه حق.